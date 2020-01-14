سر قلق كارتيرون قبل لقاء الجونة



وجاء قلق كارتيرون بسبب تأثير أرضية الملعب بشكل سلبي على الفريق خاصة أن الزمالك لم يلعب عليها نهائيًا.



وشاهد كارتيرون مباراة الفريقين في الموسم الماضي بالدور الثاني وتيقن من تأثير الملعب السلبي بشكل كبير على الفريق والتسبب في ضياع نقاط الفوز، لكنه في حالة حيرة أيضًا من الإرهاق والخوف من زيادة الضغط على اللاعبين حال السفر المبكر بسبب تلاحم اللقاءات ما بين الدوري وإفريقيا وعدم وجود وقت كافي للراحة.







وفاز الزمالك على زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.



تنتاب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك حالة من القلق بسبب أرضية ملعب الجونة قبل لقاء الفريقين غدًا الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري.