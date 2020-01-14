خبير عسكري: مناورة قادرة 2020 أظهرت قوة مصر الحربية





قال اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن مناورة قادرة "2020" نوع راقي من أنوع التدريب الذي تؤديه القوات المسلحة، لافتَا إلى أن هذه المناورة تشمل كافة قطاعات القوات المسلحة بكافة اختصاصاتها سواء القوات البرية أو البحرية أو الدفاع الجوي أو البحرية.وتابع "شهود"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن هذه المناورة ترسل رسالة اطمئنان للإنسان المصري صاحب القوات المسلحة، وتؤكد بأنها تعمل لحماية كل ثروات وممتلكات الشعب المصري.ولفت إلى أن رسالة هذه المناورة بأن مصر لا تُعادي أحد على وجه الإطلاق، معقبًا: "القوات المسلحة جاهزة طبقًا لأوامر الشعب المصري".