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"فوتو سيشن" لرزان مغربي بـ"الأبيض اللامع" (صور)

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:46 م
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رزان المغربي
رزان المغربي
الفجر الفني
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انتهت الفنانة رزان مغربي، من جلسة تصوير جديدة مع المصور إسلام بوني، أقيمت بأحد فنادق التجمع الخامس، حيث نشر المصور الصور عبر صفحته على "فيس بوك".

وظهرت رزان وهي ترتدي فستان أبيض اللون قصير ولامعة، وحذاء عالي فضي اللون، من تصميم احمد عبدالله.

جدير بالذكر أن أخر أعمال رزان مغربي هي مشاركتها بتقديم برنامج رياضي بعنوان "اللعيب مع رزان ومهيب" وقدمته مع المذيع الرياضي مهيب عبد الهادي ،على شاشة قناة MBC مصر.
"فوتو سيشن" لرزان مغربي بـ"الأبيض اللامع" (صور)
"فوتو سيشن" لرزان مغربي بـ"الأبيض اللامع" (صور)
"فوتو سيشن" لرزان مغربي بـ"الأبيض اللامع" (صور)
"فوتو سيشن" لرزان مغربي بـ"الأبيض اللامع" (صور)
"فوتو سيشن" لرزان مغربي بـ"الأبيض اللامع" (صور)
"فوتو سيشن" لرزان مغربي بـ"الأبيض اللامع" (صور)
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