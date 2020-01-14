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السعودية تدعو المجتمع الدولي لإلزام إيران باحترام سيادة العراق

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:15 م
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بوابة الفجر
وكالات
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دعا مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي للعمل على إلزام إيران باحترام سيادة الدول في الشرق الأوسط.



وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن مجلس الوزراء جدد ما أعربت عنه المملكة من شجب وإدانة للاعتداءات الإيرانية وانتهاكها للسيادة العراقية، وذلك باستهداف قاعدتين عسكريتين عراقيتين توجد فيهما قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، وتأكيدها الوقوف إلى جانب العراق الشقيق ليتجاوز كل ما يهدد أمنه واستقراره وانتماءه العربي.



وجددت المملكة حثها للمجتمع الدولي بضرورة العمل لإلزام إيران على احترام سيادة الدول في الشرق الأوسط واحترام القوانين والمعاهدات الدولية، والكف عن زعزعة أمن المنطقة.



وأوضح وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله، في بيان له عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول ما حققته المملكة العربية السعودية من تفوق دولي في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، بحصولها على المركز الخامس عالمياً، والأول عربياً، وفق ما نشرته منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة، وتصدرها المانحين لليمن من إجمالي المساعدات المقدمة خلال 2019.
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الكلمات المفتاحية

سيادة المجتمع الدولي العراق السعودية إيران

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