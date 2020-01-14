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لقاءات مميزة لشيرين سليمان من مهرجان مراكش السينمائي على "الحياة"

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:17 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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يعرض برنامج "عين" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة"، بعد غد الخميس تغطية خاصة لمهرجان مراكش السينمائي الدولي، ولقاء مع النجوم العالميين والمصريين.

يتحدث النجم العالمي ديفيد وينهام خلال الحلقة عن تكريم السينما الأسترالية وأحدث أفلامه مع النجم المصري أحمد مالك، كما تجري "سليمان" لقاءً مع النجمة العالمية  رادها ميتشل والنجمة العالمية إبي كورنيش والممثل والمخرج ادن يونك والمخرج الأسترالي رولف دو هير.

يستضيف البرنامج أيضًا خلال الحلقة المخرج المغربي أحمد نظيف مخرج فيلم "نساء الجناح ج" والمخرج اللبناني أحمد غصين مخرج فيلم "جدار الصوت".

في حلقة يوم الجمعة، تجري شيرين سليمان لقاءات مع النجم والمخرج العالمي روبرت ريدفورد بمناسبة تكريمه في الدورة الـ ١٨ من مهرجان مراكش السينمائي الدولي عن مجمل أعماله، ولقاء آخر مع ميليتا توسكان مستشارة الأمير مولاي رشيد.

يعرض البرنامج في حلقة الجمعة، لقاء مع النجمة العالمية كاميليا مونرو ولقاء مع الياس سالم الممثل والمخرج الجزائري لفيلم "أبو ليلي"، ولقاء مع الفنان المغربي سعيد باي، وأيضًا لقاء مع سليمان إبراهيم أحد المشاركين في الفيلم السوداني الحديث عن الأشجار.

يُذكر أن برنامج "عين" تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة" في تمام الساعة 11:30 مساءً، يومي الخميس والجمعة.
لقاءات مميزة لشيرين سليمان من مهرجان مراكش السينمائي على "الحياة"
لقاءات مميزة لشيرين سليمان من مهرجان مراكش السينمائي على "الحياة"
لقاءات مميزة لشيرين سليمان من مهرجان مراكش السينمائي على "الحياة"
لقاءات مميزة لشيرين سليمان من مهرجان مراكش السينمائي على "الحياة"
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