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أسعار الذهب تسجل أدني مستوي في أسبوعين بنهاية التعاملات

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:11 م
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
وكالات
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سجلت أسعار الذهب أدني مستوي فى أسبوعين بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع إعلان توقيع الإتفاق التجاري الأولي بين واشنطن وبكين غدًا الأربعاء.

وهبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.4 بالمائة ليسجل مستوي 1544.60 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى منذ 2 يناير الجاري.

وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1545.33 دولار للأوقية.

واستقر المؤشر الرئيسي للدولار عند مستوى 97.343.
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الكلمات المفتاحية

سعر العقود الأجلة سعر التسليم الفوري اللإتفاق التجاري أسعار الذهب

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