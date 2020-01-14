إيران تعتقل صاحب فيديو إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ

قامت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، باعتقال شخصا بث مقطعا مصورا عبر الإنترنت يظهر إصابة طائرة ركاب أوكرانية بصاروخ بعد إقلاعها من مطار الخميني الدولي في طهران، فجر الأربعاء الماضي.

وأوردت وكالة أنباء تسنيم (شبه الرسمية)، الثلاثاء، نقلا عن قاعدة ثأر الله التابعة للحرس الثوري في طهران، أن مصور مقطع إصابة الطائرة الأوكرانية من طراز بوينج 737 التي كان على متنها 176 راكبها في طريقها إلى كييف، 8 يناير الجاري، قيد الاعتقال للتحقيق وتحديد الأسباب والعوامل ذات الصلة بالحادث، وفق قولها.

وذكرت "تسنيم" في نبأ مقتضب أن "نتائج التحقيقات مع هذا الشخص (لم تذكر هويته) سيجري إعلانها لاحقا بعد بثه المقطع المصور عبر الفضاء الافتراضي".

وبعد نفي إيراني استمر 3 أيام من الحادث الذي وقع الأربعاء الماضي، أعلنت طهران إطلاق صاروخ عرضي أسقط الطائرة الأوكرانية، وهو ما أثار غضب الشعب الإيراني.

ووقع الحادث في وقت توتر شديد شهدته المنطقة، بعد ساعات قليلة من استهداف النظام الإيراني لقاعدة أمريكية في العراق، رداً على مقتل واشنطن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا قاسم سليماني، إثر غارة من طائرة أمريكية مسيرة استهدفت موكبه قرب مطار بغداد بالعراق، في 3 يناير الجاري.



