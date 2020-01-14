Advertisements
Advertisements
Advertisements

برشلونة يتفوق على ريال مدريد في سباق خارج الخطوط

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:06 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
تصدر نادي برشلونة لأول مرة قائمة أغنى الأندية في العالم بفضل تحقيق إيرادات بقيمة 840.4 مليون يورو خلال موسم 2018-2019، بحسب قائمة شركة "ديلويت" الاستشارية.

ومثلت إيرادات الفريق خلال الموسم الماضي زيادة بنسبة 22% عن الموسم السابق حين حقق 690.4 مليون يورو بفضل تحسن إيراداته التجارية (383.5 مليون، بزيادة 19%) وإيرادات البث التلفزيوني (298.1 مليون، بزيادة 34%)، بحسب الدراسة.

 وتجاوزت إيرادات برشلونة غريمه ريال مدريد الذي حقق 757.3 مليون يورو (بزيادة 1% في الموسم السابق حين بلغت 750.9 مليون).

 وتكتمل المراكز العشرة الأولى في القائمة بخمسة فرق إنجليزية (مانشستر يونايتد الثالث ومانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام وتشيلسي) وبايرن ميونخ الألماني (رابعاً) وباريس سان جيرمان (خامساً) ويوفنتوس (عاشراً). 

ومن الأندية الإسبانية الأخرى في قائمة العشرين الأوائل، أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث عشر بإيرادات 367.6 مليون يورو.

 وحققت أغنى 10 أندية إيرادات بتسعة مليارات و300 مليون يورو موسم 2018-2019، بزيادة 11% عن الموسم السابق.

وفي ما يلي ترتيب العشرين الأوائل:

1- برشلونة 840,8 مليون يورو
2- ريال مدريد 757,3
3- مانشستر يونايتد 711,5
4- بايرن ميونيخ 660,1
5- باريس سان جرمان الفرنسي 635,9
6- مانشستر سيتي 610,6
7- ليفربول 604,7
8- توتنهام 521,1
9- تشلسي 513,1
10- يوفنتوس 459,7
11- ارسنال 445,6
12- بوروسيا دورتموند 377,1
13- أتلتيكو مدريد 367,6
14- إنتر 364,6
15- شالكه 324،8
16- روما 231,0
17- ليون 220,8
18- وست هام 216,4
19- إيفرتون 213
20- نابولي 207,4

Advertisements

أخبار تهمك

تشكيلة برشلونة المنتظرة مع كيكي سيتين.. 3 لاعبين يختفون ووجه جديد يظهر

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

منذ يوم

لماذا تمت إقالة فالفيردي؟.. رئيس برشلونة يُجيب

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

رئيس برشلونة: سيتم إقالة سيتين في هذه الحالة

منذ حوالي 4 ساعات

خبر صادم لفايلر قبل مواجهة النجم الساحلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. المتحدث العسكري يعلن سقوط طائرة مقاتلة واستشهاد قائدها

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

منذ ساعة

كيكي سيتين يحسم التعاقد مع بديل سواريز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كواليس اجتماع الخطيب مع لاعبي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

منذ يوم

"نطلع فاصل".. لبنى عسل تتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مدافع الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

المحاولة الأخيرة.. فايلر يطالب إدارة الأهلي بحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة طنطا غدًا

منذ حوالي 3 ساعات

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
06:39 م

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

08:18 م

لماذا تمت إقالة فالفيردي؟.. رئيس برشلونة يُجيب

08:50 م

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة طنطا غدًا

06:02 م

"نطلع فاصل".. لبنى عسل تتعرض لموقف محرج على الهواء

07:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status