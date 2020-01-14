برشلونة يتفوق على ريال مدريد في سباق خارج الخطوط

تصدر نادي برشلونة لأول مرة قائمة أغنى الأندية في العالم بفضل تحقيق إيرادات بقيمة 840.4 مليون يورو خلال موسم 2018-2019، بحسب قائمة شركة "ديلويت" الاستشارية.





ومثلت إيرادات الفريق خلال الموسم الماضي زيادة بنسبة 22% عن الموسم السابق حين حقق 690.4 مليون يورو بفضل تحسن إيراداته التجارية (383.5 مليون، بزيادة 19%) وإيرادات البث التلفزيوني (298.1 مليون، بزيادة 34%)، بحسب الدراسة.





وتجاوزت إيرادات برشلونة غريمه ريال مدريد الذي حقق 757.3 مليون يورو (بزيادة 1% في الموسم السابق حين بلغت 750.9 مليون).





وتكتمل المراكز العشرة الأولى في القائمة بخمسة فرق إنجليزية (مانشستر يونايتد الثالث ومانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام وتشيلسي) وبايرن ميونخ الألماني (رابعاً) وباريس سان جيرمان (خامساً) ويوفنتوس (عاشراً).





و من الأندية الإسبانية الأخرى في قائمة العشرين الأوائل، أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث عشر بإيرادات 367.6 مليون يورو.





وحققت أغنى 10 أندية إيرادات بتسعة مليارات و300 مليون يورو موسم 2018-2019، بزيادة 11% عن الموسم السابق.



