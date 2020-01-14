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موسى: إجراء أكبر مناورة في قاعدة برنيس العسكرية غدا (فيديو)

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:08 م
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أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى إنه سيتم أجراء أكبر مناورة في قاعدة برنيس العسكرية منذ عام 2011 غدا، مشيرا إلى أن جميع أفرع القوات المسلحة ستشارك فيها فضلًا عن دخول قطع حربية جديدة"، معلقًا: "عايزين الشعب مطمئن على البلد".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن مصر الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط المستقرة والآمنة، مشيرًا إلى أن القاعدة تمثل إضافة إلى قوة الدولة ممثلة في القوات المسلحة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح، وتؤمن ثروات مصر والمياه الاقتصادية سواء في البحر الأحمر أو البحر المتوسط، متابعًا: "مصر بتحمي باب المندب والخليج العربي لأنهم جزء من أمن مصر".

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مصر قاعدة يرنيس العسكرية قاعدة عسكرية احمد موسي

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