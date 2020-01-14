أشرف حكيمي متردد في العودة لريال مدريد







يحيط الغموض بمستقبل النجم المغربي الشاب أشرف حكيمي، لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني والمعار إليه من ريال مدريد.





وفتح حكيمي باب التكهنات حول مستقبله، بين الإستمرار مع بوروسيا دورتموند أو العودة لفريق ريال مدريد، أو الإنتقال لنادي آخر.





وصرح حكيمي لشبكة سبورت الألمانية: " قلبي منقسم بين بوروسيا دورتموند وريال مدريد".





وواصل: " أشعر بالراحة مع بوروسيا دورتموند، أنا سعيد بالتواجد مع فريق مثل بوروسيا، وأستمتع باللعب هنا كثيراً ".





وتابع: "يجب أن أفكر في الخيارين بشكل جيد، يجب أن أنظر للوضع في ريال مدريد، وأقارن بين ذلك وإيجابيات التواجد في بوروسيا".





ويعد حكيمي حائراً في الوقت الحالي بين العودة للريال والبقاء مع دورتموند، إلا أن التكهنات تشير لتفضيل اللاعب للبقاء مع فريقه الحالي بوروسيا دورتموند، الذي سيسعى لمتديد الإعارة لفترة إضافية".





وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، أن الطرف الألماني تواصل مع إدارة النادي الملكي بالفعل لتمديد إعارة اللاعب.





وكانت تقارير صحفية قد أشارت لرغبة مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان لإستعادة خدمات اللاعب بنهاية الإعارة، لا سيما بعد أن أشاد به في أكثر من مناسبة بفضل تألقه مع دورتموند.





ويراقب فريق بايرن ميونخ الألماني ضعية حكيمي في الفترة الحالية، تمهيداً للتواصل مع إدارة ريال مدريد حول إمكانية ضمه.