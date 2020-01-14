خبر صادم لفايلر قبل مواجهة النجم الساحلي







تلقى المدرب السويسري لفريق النادي الأهلي رينيه فايلر خبراً صادماً، قبل مواجهة الفريق المرتقبة أمام النجم الساحلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وكشف الجهاز لطبي للأهلي، أن جناح الفريق رمضان صبحي لن يكون متاحاً قبل مباراة النجم الساحلي، والتي تعد مباراة فاصلة في مشوار الأهلي للصعود للدور ربع النهائي.





وطلب فايلر من الطاقم الطبي لللأهلي سرعة تجهيز رمضان صبحي للمباراة، نظراً لحاجة الأهلي الماسة لجهود جميع اللاعبين في المباراة المرتقبة.





إلا أن الجهاز الطبي للفريق شدد على عدم إشراك رمضان في المباراة، والإنتظار حتى يتعافى من إصابته بشكل كامل، لكي لا تتفاقم إصابته.





وتعادل الأهلي في آخر مبارياته مع بلاتينيوم ستارز بهدف في كل شبكة، فيما إنتصر النجم على مضيفه الهلال السوداني، ليتعقد موقف المجموعة نسبياً، قبل مواجهة الجولة الخامسة مع النجم الساحلي المقبلة.





على الجانب الأخر، يستضيف الأهلي غداً الأربعاء فريق طنطا باستاد القاهرة الدولي، في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.