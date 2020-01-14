Advertisements
Advertisements
Advertisements

التضامن: نستهدف التوسع في مراكز علاج الإدمان والتعاطى

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:57 م
Advertisements
الدكتورة نفين القباج
الدكتورة نفين القباج
آيات عامر
Advertisements
قالت الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن مكافحة الإدمان تستهدف خفض الطلب علي المواد المخدرة بين الشباب وحمايتهم من التعاطي والإدمان، بالإضافة إلى توفير سبل الدمج والتأهيل من خلال استهداف توعيه طلاب الجامعات والمدارس والكشف عن تعاطي المخدرات في الجهاز الوظيفي للدولة.

وأكدت القباج خلال حضورها اجتماع أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، أن الوزارة تستهدف التوسع في إنشاء مراكز العلاج في المحافظات المختلفة وتطوير خدمات الخط الساخن والتوسع في توفير التمويل اللازم لدمج المتعافين.

واستعرضت وزيرة التضامن، إستيراتيجية عمل الوزارة من يناير 2020 وحتي يونيو 2021 والتي تقوم علي أن مجتمع مصرى متضامن ومتماسك ومنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد علي أسس النزاهة والمساءلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

المواد المخدرة الجامعات التضامن الإدمان اجتماع لجنة التضامن

أخبار تهمك

خبر صادم لفايلر قبل مواجهة النجم الساحلي

منذ أقل من نصف ساعة

رئيس برشلونة: سيتم إقالة سيتين في هذه الحالة

منذ حوالي 4 ساعات

لماذا تمت إقالة فالفيردي؟.. رئيس برشلونة يُجيب

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

كيكي سيتين يحسم التعاقد مع بديل سواريز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

منذ يوم

عاجل.. كواليس اجتماع الخطيب مع لاعبي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مدافع الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

منذ ساعة

تشكيلة برشلونة المنتظرة مع كيكي سيتين.. 3 لاعبين يختفون ووجه جديد يظهر

منذ حوالي 10 ساعات

المحاولة الأخيرة.. فايلر يطالب إدارة الأهلي بحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. المتحدث العسكري يعلن سقوط طائرة مقاتلة واستشهاد قائدها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة طنطا غدًا

منذ حوالي 3 ساعات

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ يوم

"نطلع فاصل".. لبنى عسل تتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

منذ يوم

موضوعات متعلقة

متحدث "الصحة" الكويتية يشيد بتجربة صندوق الإدمان في مكافحة تعاطي المخدرات

وزيرتا "الصحة" و"التضامن" تشهدان توقيع بروتوكولي تعاون مشترك

"صندوق مكافحة الإدمان" ينظم حفل إفطار للمتعافين من تعاطي المخدرات

"التضامن": استمرار عمل الخط الساخن لعلاج الإدمان خلال أيام العيد

"التضامن": إافتتاح مركز لعلاج الإدمان بمطروح اليوم

ننشر صور مركز علاج وتأهيل الإدمان الذي افتتحته وزيرة التضامن بمطروح

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
06:39 م

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

08:18 م

لماذا تمت إقالة فالفيردي؟.. رئيس برشلونة يُجيب

08:50 م

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة طنطا غدًا

06:02 م

"نطلع فاصل".. لبنى عسل تتعرض لموقف محرج على الهواء

07:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status