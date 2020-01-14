التضامن: نستهدف التوسع في مراكز علاج الإدمان والتعاطى

قالت الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن مكافحة الإدمان تستهدف خفض الطلب علي المواد المخدرة بين الشباب وحمايتهم من التعاطي والإدمان،

بالإضافة إلى توفير سبل الدمج والتأهيل من خلال استهداف توعيه طلاب الجامعات والمدارس والكشف عن تعاطي المخدرات في الجهاز الوظيفي للدولة.