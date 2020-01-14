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أحمد موسى: السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة غدا

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:52 م
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الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
داليا الحسين
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كشف الإعلامي أحمد موسى، عن افتتاح أكبر قاعدة عسكرية في إفريقيا والشرق الأوسط، غدا الأربعاء، حيث سيرفع الرئيس عبدالفتاح السيسي العلم المصري على قاعدة برنيس العسكرية.

وأوضح "موسى"، خلال تقديمه في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أنه سيتم افتتاح قاعدة برنيس العسكرية رسميا غدا، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي تفقد القاعدة من الجو في مارس 2019.

وتابع: "القاعدة تم أنشاءها في أقل من عام، وستكون مركزا عسكريا مهما ومتواجدة على ساحل البحر الأحمر وجنوب مرسى علم بـ 200 كيلو متر"، لافتا إلى أن "قاعدة برنيس العسكرية لها أهمية كبيرة عسكريا وسياسيا واستراتيجيا".

ونوه الإعلامي إلى أن قاعدة برنيس العسكرية تضم أحدث القطع الحربية، لافتا إلى أنه سيتم إجراء مناورة داخل القاعدة غدًا، وستكون الأكبر منذ 2011.
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الكلمات المفتاحية

قاعدة عسكرية الشرق الأوسط السيسي الإعلامي أحمد موسى

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