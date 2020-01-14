سيسكا صوفيا يغلق الباب في وجه الأهلي حول ضم سوي







أغلق نادي سيسكا صوفيا البلغاري اليوم الباب في وجه النادي الأهلي، نحو ضم المهاجم الجامبي علي سوي في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.





ورفض النادي البلغاري بيع سوي للأهلي في الوقت الحالي، في ظل مساعي الأهلي للتعاقد مع مهاجم جديد في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.





وأصدر النادي اليوم بياناً رسمياً، يفيد بأن سوي ليس للبيع في الوقت الحالي بأي ثمن، ليتم غلق الباب في وجه الأهلي، الذي عليه أن يتوجه لأهداف أخرى في السوق.





وقال نادي سيسكا في بيان على موقعه الرسمي اليوم: " تلقينا ثلاثة عروض قوية لضم سوي في يناير الجاري".





وتايع البيان: " علي سوي لليس للبيع بأي ثمن، ليس ضمن قائمة المعروضين للبيع حالياً".





وأتم البيان: " علي سوي لاعب هام لنا وأحد أعمدة الفريق، هو جزء أساسي من الفريق ونعتمد عليه لتحقيق أهدافنا هذا الموسم".





ودخل الأهلي في مفاوضات رسميه مع سيسكا صوفيا البلغاري لضم علي سوي صاحب الـ 25 عاماً في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم هجوم النادي الأحمر.