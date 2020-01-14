تدشين كنيسة الشهيد مار جرجس بايبارشية الشرقية والعاشر (صور)





دشن نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، مذابح كنيسة الشهيد مارجرجس بالصعايدة، حيث دُشِن المذبح الرئيس على اسم الشهيد مار جرجس والمذبح البحري اسم السيدة العذراء مريم والقديس الأنبا موسى الأسود والمذبح القبلي على اسم الشهيد فيلوباتير مرقوريوس والشهيد أبي فام.كما تم تدشين أيقونة حضن الآب (البانطوكراتور) إلى جانب الأيقونات الموجودة بأرجاء الكنيسة.كما أشار نيافته في كلمته الروحية، أن تدشين الكنيسة هو تقديس كل قلب وكل بيت لله، مقدمًا الشكر لكل من له تعب في هذا اليوم المفرح.