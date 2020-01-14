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عاجل.. سقوط 5 صواريخ "كاتيوشا" قرب قاعدة التاجي شمال بغداد

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:38 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء الثلاثاء، بسقوط 5 صواريخ نوع كاتيوشا قرب قاعدة التاجي شمالي بغداد،  مما أسفر عن جرح عنصر من قوات الأمن.

وسبق أن أصيب ضابط و3 من منتسبي القوة الجوية في قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين شمالي بغداد عقب تعرضها لقصف بصواريخ الكاتيوشا.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني أن 8 صواريخ كاتيوشا قد سقطت على تلك القاعدة التي تضم جنودا أميركيين، فيما ذكر مصدر لوكالة "رويترز" أن تلك القذائف قد سقطت على مدرج القاعدة التي تقع على بعد 80 كيلومترا إلى الشمال من بغداد.

ويأتي هذا التصعيد الميداني، بعد أن قامت إيران قبل نحو خمسة أيام باستهداف باستهداف قاعدة عين أسد في الأنبار وقاعدة أربيل العراقيتين في "رد" على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.




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هجوم كاتيوشا قاعدة بغداد التاجي آفا oman 5 صواريخ

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