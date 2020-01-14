عاجل.. سقوط 5 صواريخ "كاتيوشا" قرب قاعدة التاجي شمال بغداد

وأعلنت خلية الإعلام الأمني أن 8 صواريخ كاتيوشا قد سقطت على تلك القاعدة التي تضم جنودا أميركيين، فيما ذكر مصدر لوكالة "رويترز" أن تلك القذائف قد سقطت على مدرج القاعدة التي تقع على بعد 80 كيلومترا إلى الشمال من بغداد.

ويأتي هذا التصعيد الميداني، بعد أن قامت إيران قبل نحو خمسة أيام باستهداف باستهداف قاعدة عين أسد في الأنبار وقاعدة أربيل العراقيتين في "رد" على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.







