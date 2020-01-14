فؤاد علام: عاصم عبدالماجد لم يفرج عنه إلا بأمر مرسي

قال اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، إن المسئولين في المؤسسات الدينية يجب أن يناقشوا الأسباب التي تؤدي إلى انضمام شبابنا إلى الجماعات الإرهابية.





وثمن "علام"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، الحوار الذي أجراه الإعلامي نشأت الديهي مع عدد من المصريين الذين انضموا لداعش، منوها بأن الأجهزة الأمنية يجب أن تضع خطة لمواجهة الفكر الذي يسيطر على هؤلاء الشباب، وبحث أسباب شعورهم بالظلم.





وأشار إلى أن من غيروا فكرهم بسبب الحوار والمناقشة ليسوا كثيرين، منوها بأن عاصم عبدالماجد لم يفرج عنه إلا بأمر المعزول محمد مرسي لأن الأجهزة الأمنية كانت تدرك أن فكره لم يتغير.



