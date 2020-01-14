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نائب محافظ القاهرة يلتقي طلبة عين شمس لبحث رصيف المشاة (صور)

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:40 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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التقى المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، مع مجموعة من طلبة الماجستير بكلية الهندسة جامعة عين شمس.


وناقش نائب محافظ القاهرة والطلبة، فكرة تحديد الرصيف للمشاة، حيث طُبقت في جزء من شارع هارون بحي مصر الجديدة، ويأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بتشجيع الشباب وتطبيق أفكارهم على أرض الواقع.


نائب محافظ القاهرة يلتقي طلبة عين شمس لبحث رصيف المشاة (صور)
نائب محافظ القاهرة يلتقي طلبة عين شمس لبحث رصيف المشاة (صور)
نائب محافظ القاهرة يلتقي طلبة عين شمس لبحث رصيف المشاة (صور)
نائب محافظ القاهرة يلتقي طلبة عين شمس لبحث رصيف المشاة (صور)
نائب محافظ القاهرة يلتقي طلبة عين شمس لبحث رصيف المشاة (صور)
نائب محافظ القاهرة يلتقي طلبة عين شمس لبحث رصيف المشاة (صور)
نائب محافظ القاهرة يلتقي طلبة عين شمس لبحث رصيف المشاة (صور)
نائب محافظ القاهرة يلتقي طلبة عين شمس لبحث رصيف المشاة (صور)
نائب محافظ القاهرة يلتقي طلبة عين شمس لبحث رصيف المشاة (صور)
نائب محافظ القاهرة يلتقي طلبة عين شمس لبحث رصيف المشاة (صور)
نائب محافظ القاهرة يلتقي طلبة عين شمس لبحث رصيف المشاة (صور)
نائب محافظ القاهرة يلتقي طلبة عين شمس لبحث رصيف المشاة (صور)
نائب محافظ القاهرة يلتقي طلبة عين شمس لبحث رصيف المشاة (صور)
نائب محافظ القاهرة يلتقي طلبة عين شمس لبحث رصيف المشاة (صور)
نائب محافظ القاهرة يلتقي طلبة عين شمس لبحث رصيف المشاة (صور)
نائب محافظ القاهرة يلتقي طلبة عين شمس لبحث رصيف المشاة (صور)
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