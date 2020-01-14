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القباج أمام تضامن البرلمان: تطوير 510 مؤسسة رعاية اجتماعية (صور)

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:35 م
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
آيات عامر
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قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم تطوير عدد من مؤسسات الرعاية وأحكام آليات الرقابة عليها واستحداث الرقابة الإلكترونية على ٥١٠ مؤسسة رعاية اجتماعية ومؤسسة دفاع اجتماعى ومؤسسة أحداث، وذلك بالشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات والقيادات المجتمعية.

وأشارت القباج إلى تطوير برامج تنمية الأطفال ودمجهم أسريا واجتماعيا، للقضاء على ظاهرة أطفال بلا مأوى وتطوير برامج التأهيل والتدريب للأطفال الذين تم التعامل معهم من خلال برامج الوزارة والجمعيات الأهلية.

وأوضحت الوزيرة إنه تم تطوير نظم الرعاية الأسرية وتنمية 1000 حضانة فى المناطق الأكثر فقرا والمحرومة من خدمات رعاية الطفولة المبكرة.

وكان بدأ منذ قليل، اجتماع أعضاء لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبي، بحضور الدكتور نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي.

وفى بداية الجلسة تقدم الدكتور عبدالهادى القصبى التهنئة للدكتورة نفين القباج على توليها لحقيبة وزارة التضامن الاجتماعى الشكر لأعضاء لجنة التضامن الاجتماعي، كما وجهت الوزيرة الشكر لأعضاء اللجنة ورئيسها على الدعم المستمر والتعاون الوثيق مع الوزارة.

وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى إستراتيجية عمل الوزارة من يناير 2020 وحتى يونيو 2021 والتى تقوم على أن مجتمع مصرى متضامن ومتماسك ومنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس النزاهة والمساءلة.

القباج أمام تضامن البرلمان: تطوير 510 مؤسسة رعاية اجتماعية (صور)
القباج أمام تضامن البرلمان: تطوير 510 مؤسسة رعاية اجتماعية (صور)
القباج أمام تضامن البرلمان: تطوير 510 مؤسسة رعاية اجتماعية (صور)
القباج أمام تضامن البرلمان: تطوير 510 مؤسسة رعاية اجتماعية (صور)
القباج أمام تضامن البرلمان: تطوير 510 مؤسسة رعاية اجتماعية (صور)
القباج أمام تضامن البرلمان: تطوير 510 مؤسسة رعاية اجتماعية (صور)
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الكلمات المفتاحية

نيفين القباج تضامن النواب اجتماع لجنة التضامن

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