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لاعب النصر السعودي يدعم أولمبيك آسفي ضد اتحاد جدة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:29 م
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النصر
النصر
أمل الحلفاوي
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يستضيف اتحاد جدة السعودي نظيره أولمبيك آسفي المغربي، غداً الأربعاء، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.


وقد أوضح المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق النصر السعودي، دعمه الكامل لفريق مدينته "آسفي" أولمبيك ضد الاتحاد، متمنياً تأهله في البطولة العربية للدور القادم.


وكتب حمدالله عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، داعماً فريق أولمبيك آسفي، "بالتوفيق لفريقي الأم أولمبيك آسفي في مباراته القادمة بكأس محمد السادس، وأتمنى من الله أن يسهل طريقهم للفوز".


وتقدم بالاعتذار لمسؤولي فريق آسفي عن عدم قدرته على زيارة مقر تدريبات الفريق في جدة، وذلك بسبب ارتباطه بمباراة مهمة مع النصر في بطولة كأس الملك أمام العدالة يوم السابع عشر من شهر يناير الجاري.


موعد مباراة اتحاد جدة وأولمبيك آسفي في البطولة العربية

ويقام اللقاء الذي يجمع بين الاتحاد وأولمبيك آسفي، عند الساعة السابعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والربع بتوقيت السعودية، والخامسة والربع بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

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