القبض على المتورطين في قتل عامل كارته بالعياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على اثنين من المتورطين في قتل المسئول عن موقف العياط القبلي، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب في الواقعة.



كان أنهي سائق حياة مسئول عن موقف سيارات العياط القبلي، بطلق خرطوش، إثر نشوب مشاجرة بينهما لرفض الأخير تحميل السيارة ملكه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث مركز شرطة العياط، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية ووجود متوفي بموقف العياط القبلي، بنطاق المركز.



انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة الرائد عادل طلبة والرائد محمد مصباح معاوني مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة تبين أن رشدي.غ، سائق سيارة ميكروباص، كان يريد تحميل الميكروباص خاصته، قبل دوره المقرر بالموقف، ما رفضه حسين.م، المسئول عن تحميل الميكروباصات بالموقف، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، أطلق خلالها السائق طلق خرطوش من سلاح خرطوش كان بحوزته، محدثا إصابة الأخير التي أودت بحياته.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبإخطار مدير أمن الجيزة تم العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.