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هبوط أرضي أمام مستشفى حكومي بدمياط

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:24 م
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بوابة الفجر
هند الشيال
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شهدت قرية الشعراء،التابعة لمركز دمياط، مساء اليوم الثلاثاء، هبوط ارضي أمام مستشفى سعد بدمياط، حيث فوجئ الاهالي بسقوط أجزاء من الطبقة الاسفلتية أمام المستشفى، مما تسبب في تعطل حركة السير المروري نسبيا على الطريق.

تجمهر الأهالي وقاموا بمحاوطة الهبوط ووضع علامات لعدم المرور، وقاموا بإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والوحدة المحلية لقرية الشعراء لإصلاح الهبوط الأرضي وعلاجه وتيسير حركة المرور على الطريق.

كما تداول أهالي القرية صور الهبوط الأرضي مطالبين الوحدة المحلية لإصلاح العطل،حيث تداول الاهالي الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتجمهر الاهالي لإصلاح العطل وتلاقي وقوع حوادث مرورية او تصادمات.
هبوط أرضي أمام مستشفى حكومي بدمياط
هبوط أرضي أمام مستشفى حكومي بدمياط
هبوط أرضي أمام مستشفى حكومي بدمياط
هبوط أرضي أمام مستشفى حكومي بدمياط
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هبوط ارضي مصر اخبار

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