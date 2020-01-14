Advertisements
Advertisements
Advertisements

رسميا.. بلدية المحلة يتعاقد مع مهاجم مالية كفر الزيات

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:22 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسام نور
Advertisements


نجح بلدية المحلة في التعاقد مع عبد العزيز إبراهيم (زيزو) مهاجم مالية كفر الزيات لمدة عامين ونصف من أجل تدعيم الخط الأمامي للفريق.

وكان اللاعب قد حضر لمقر النادي اليوم بصحبة وكيله وائل سعيد واجتمع مع مصطفى الشامي "أمين الصندوق" والمشرف العام على الكره ورضا عبد العال المدير الفني وتم الإتفاق على بنود التعاقد وقام اللاعب بالتوقيع على العقود.

الجدير بالذكر ان عبدالعزيز إبراهيم أحد إفرازات قطاع الناشئين بسموحه، ولعب لأندية إنبي، والزرقا، والإنتاج الحربي، ومالية كفر الزيات، ويبلغ من العمر ٢٢ عام وأحرز هدفين هذا الموسم مع المالية بالقسم الثاني.

وتعتبر صفقة عبد العزيز إبراهيم هي ثالث صفقات البلدية خلال الانتقالات الشتوية بعد التعاقد مع محمود صلاح من طنطا واكثم سمير من الرجاء المطروحي.

يذكر أن بلدية المحلة قد تعاقد في بداية الموسم مع ١٠ لاعبين لتدعيم صفوفه وهم :
إبراهيم فاضل مدافع نادي مصر، ومحمد جمال ظهير أيسر الجزيرة ، وحسام زين ظهير أيمن الجونه، وأحمد وفاء لاعب وسط فاركو، وعبد الحميد فؤاد صانع العاب مالية كفر الزيات، محمد مسعد لاعب وسط بتروجت، وأحمد رفعت ريفو لاعب وسط الجزيرة، وإسلام فتحي مهاجم العربي الكويتي، ومالك بابا ديوب لاعب الشمس، بالإضافة لكريم بدير لاعب المنصورة

ويحتل الفريق المركز الخامس في المجموعة برصيد ١٦ نقطة بفارق ٧ نقاط عن فاركو المتصدر برصيد ٢٣ نقطة.

Advertisements

أخبار تهمك

"نطلع فاصل".. لبنى عسل تتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

منذ يوم

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

منذ ساعة

عاجل.. المتحدث العسكري يعلن سقوط طائرة مقاتلة واستشهاد قائدها

منذ حوالي 4 ساعات

المحاولة الأخيرة.. فايلر يطالب إدارة الأهلي بحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

كيكي سيتين يحسم التعاقد مع بديل سواريز

منذ حوالي 4 ساعات

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ يوم

خبر صادم لفايلر قبل مواجهة النجم الساحلي

منذ أقل من نصف ساعة

رئيس برشلونة: سيتم إقالة سيتين في هذه الحالة

منذ حوالي 4 ساعات

لماذا تمت إقالة فالفيردي؟.. رئيس برشلونة يُجيب

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

منذ يوم

عاجل.. كواليس اجتماع الخطيب مع لاعبي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تشكيلة برشلونة المنتظرة مع كيكي سيتين.. 3 لاعبين يختفون ووجه جديد يظهر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة طنطا غدًا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. مدافع الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
06:39 م

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

08:18 م

لماذا تمت إقالة فالفيردي؟.. رئيس برشلونة يُجيب

08:50 م

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة طنطا غدًا

06:02 م

"نطلع فاصل".. لبنى عسل تتعرض لموقف محرج على الهواء

07:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status