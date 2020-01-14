برلماني: السراج صرف المليارات على المليشيات الإرهابية

قال محمود محيي الدين، عضو مجلس النواب، إن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج صرف المليارات على المليشيات الإرهابية وعلى قصور وأرصدة بنكية في الخارج سيتم معرفتها في المستقبل، مشيرا إلى أن الشعب الليبي والمثقفين أكثر نضجا وسوف يزج بـ "السراج" وناهبي مقدرات الشعب الليبي في السجون".





وتساءل "محيي الدين"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، هل يعقل أن يُفرض على الجيش الليبي أن ينسحب من مواقعه لصالح ميليشيات إرهابية؟.





ونوه إلى أن اتفاق موسكو أكد على أن الجيش الوطني الليبي مهمته محاربة الإرهاب وحماية أبار النفط، متابعا: "السراج" أضفى شرعية على الجماعات الإرهابية في ليبيا، متسائلًا: "هل يعقل أن يحمي الجيش الليبي أبار النفط ولا يحمي البنك المركزي في طرابلس الذي يضخ فيه عوائد آبار النفط".





وأكد أنه يجب دخول الجيش الليبي إلى طرابلس دون حرب وتجميع أسلحة المليشيات وتسليمها إلى الجيش بشكل طوعي، مشيرا إلى أن هناك جدية على مستوى العالم لإيجاد حل حقيقي للأزمة الليبية بعقد مؤتمر برلين.



