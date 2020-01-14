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مؤلف رواية "لو قابلتك من زمان" يروج لها بأغنية

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:22 م
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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في طريقة مختلفة للدعاية قام الكاتب باسم شرف ودار نون للنشر بالدعاية لرواية شرف الجديدة بعنوان "لو قابلتك من زمان" باغنية للدعاية كفكرة جديدة في انتشار العمل وتعامل مع الرواية كمنتج فني خاص يجب أن يصل للجمهور واستعان الكاتب بالشاعر سالم الشهباني وألحان وغناء هيثم توفيق وتوزيع وليد مصطفي ومكساج محمد الجيار.. وقريبا ستكون مطروحة علي المواقع وصفحات الفيس بوك 

يذكر أن الكاتب باسم شرف شارك في كتابة حلقات مسلسل تامر وشوقية وراجل وست ستات وعالم سمسم وله كتاب الرسائل المعروف ( يا سلمي أنا الآن وحيد) ومجموعة مسرحية حصدت العديد من الجوائز وتم تقديمها في عدة مسرحيات في مصر والوطن العربي بعنوان " جزمة واحدة مليئة بالاحداث".
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