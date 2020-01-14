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بشرى سارة لجماهير الهلال قبل مواجهة الاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:35 م
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بوابة الفجر
أميرة فطيم
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استأنف الفريق الأول للكرة بنادي الهلال التدريبات الجماعية للفريق، اليوم الثلاثاء، استعدادا لمولجهة الاتفاق والمقرر لهل الخميس القادم، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وركز الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال خلال المران، على عدد من الجمل الفنية والتكتيكية، إلى جانب فرض مناورة بين اللاعبين على جزء من الملعب.

وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة الثنائي سالم وعطيف، وحسن كادش بعد تعافيهم من الإصابات، فيما يواصل ف جانج هيون سو، وعمر خربين برنامجهما العلاجي والتأهيلي.

وخطف الهلال بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، بعدما حقق فوزا ثمينا على مضيفه الفيصلي بخمسة أهداف مقابل ستة بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت بينهم، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك سلمان، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

فيما حجز الاتفاق، مقعده في الدور الـ8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما حقق فوزا ساحقا على نظيره أحد بسبعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات دور الـ16.
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