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6.3 % نمو في قيمة الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:29 م
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الصادرات البرازيلية
الصادرات البرازيلية
وكالات
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قالت الغرفة التجارية العربية البرازيلية أن قيمة الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية بلغت 12.197 مليار دولار خلال العام الماضي مسجلة نمواً بنسبة 6.3 % عن العام 2018 وهو ما يعكس النمو المتواصل للعلاقات التجارية بين البرازيل والمنطقة العربية.

وشملت قائمة أهم المنتجات البرازيلية المصدرة إلى الدول العربية خلال تلك الفترة الدواجن وقصب السكر أو سكر الشمندر والسكروز النقي؛ وخامات ومركزات الحديد؛ ولحوم الأبقار؛ والذرة والأنابيب والمقاطع المعدنية المجوفة؛ والذهب (بما في ذلك الذهب المطعم بالبلاتينوم) وزيت فول الصويا؛ والقهوة سواء المحمصة أو غير المحمصة أو منزوعة الكافيين؛ وزيت البترول وزيت معادن البيتومين؛ والسيارات وغيرها من المركبات المخصصة لنقل الركاب.

وبلغت قيمة لحوم الدجاج المصدرة من البرازيل إلى العالم العربي 2.38 مليار دولار وبواقع 1.49 مليون طن في  2019 .

وقال روبنز حنون رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية: "تؤكد أرقام العام 2019 من جديد على التنامي المستمر للعلاقات التجارية بين البرازيل والدول العربية حيث شهدنا على مر السنين نمواً متواصلاً في أنشطة التصدير والاستيراد بين الجانبين" مشيرا الى أن العلاقات بين الجانبين تتعزز أكثر وأكثر في ظل توسيع البرازيل لحضورها في المنطقة وفي الأسواق العالمية".

اما الواردات البرازيلية من الدول العربية فبلغت 6.99 مليار دولار بواقع 17.29 مليون طن في العام الماضي. وشملت أهم المستوردات من الدول العربية الوقود المعدني؛ والزيوت المعدنية؛ ومواد البيتومين والشموع المعدنية؛ والأسمدة؛ والبلاستيك؛ والملح والكبريت؛ والتربة والأحجار؛ ومواد التجصيص؛ والجير؛ والإسمنت؛ والكيماويات العضوية؛ والأسماك؛ والقشريات والرخويات وغيرها من اللافقاريات المائية.
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الكلمات المفتاحية

الواردات البرازيلية الصادرات البرازيلية الدواجن البرازيلية

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