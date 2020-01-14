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عاجل.. كواليس اجتماع الخطيب مع لاعبي الأهلي

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:26 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على عقد جلسة مع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم، عقب نهاية المران المسائي، استعدادًا لمواجهة طنطا، بالدوري العام.

وشهدت الجلسة، كلمات نارية من جانب بيبو للاعبين، من أجل تحفيزهم خلال المرحلة المقبلة، والتأكيد على الصعود من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وطالب الخطيب اللاعبين، بضرورة بذل قصارى جهدهم من أجل إسعاد الجماهير، والخروج من المأزق الذي دخل فيه الفريق عقب التعادل أمام بلاتينيوم ستارز، بالجولة الرابعة من دور المجموعات.

وحذر رئيس النادي الأهلي، لاعبيه من التخاذل خلال مباراتي النجم الساحلي والهلال السوداني، حتى لا تغضب الجماهير وتثور ضد الجميع في حال ضياع حلم المنافسة على لقب بطولة دوري الأبطال.

وحقق الأهلي تعادلًا مخيبًا أمام بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، بهدف لكل فريق، خارج الديار ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، خلف المتصدر النجم الساحلي التونسي برصيد 9 نقاط، فيما يحل الهلال السوداني ثالثًا برصيد 6 نقاط، وبلاتينيوم في مؤخرة الجدول برصيد نقطة وحيدة وودع المنافسات.

ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا، مساء غدٍ الأربعاء على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.
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