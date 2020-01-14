18 يناير.. تكريم أمير كرارة وغادة عادل ومصطفى قمر في "المؤتمر الدولي للتميز والجودة"

كشفت اللجنة العليا للمؤتمر الدولي للتميز والجودة برئاسة دكتور مرسال إبراهيم، عن انطلاق الدورة السابعة للمؤتمر بإحدى الفنادق يوم ١٨ يناير ٢٠٢٠، وسوف يكرم شخصيات مهمة متميزة في مختلف مجالات الحياة، بتنظيم من مؤسسة دايموند بيراميد العالمية.





وقال الدكتور مرسال إبراهيم، إن دورة المؤتمر هذا العام تتناول مبادئ التميز ودورها في تقليص الهدر وتعزيز الإنتاجية وترسيخ مقومات التميز وتسليط الضوء على ضرورة انتقاء الشخصيات والشركات المتميزة في العمل وأيضا طرق التأثير الفريدة للخريطة الجينية علي الشخصيات الهامة وللوصول إلي الارتقاء الذاتي وأعلى درجات التميز والجودة في الحياة.





ومن أبرز المكرمين في المؤتمر الدولي للتميز والجودة فريف عمل فيلم كازبلانكا النجم امير كرارة والنجمة غادة عادل والمنتج وليد منصور والمطرب مصطفي قمر والموسيقار العالمي عمر خيرت والنجمة يسرا والفنانة القديرة رجاء الجداوي والاعلامي عمرو اللثي والاعلامية مها الصغير و الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر والدكتور محمود ماجد قطب حاصل علي الدكتوراه في العلوم الصيدلانية وعضو لجنه المؤتمر ومعالي وكيل مجلس النواب الدكتور السيد الشريف، والشيخة الدكتوراه هند القاسمي الإمارات والنائب مجدي مليك والدكتورة انيسة حسونة وعميد لاعبي العالم الكابتن احمد حسن والإعلامية القديرة مني عبد الغني و دكتور محمد محمود لاشين استشاري جراحة العيون بكلية الطب واستشاري الشبكية وتصحيح الابصار وتلوين العين



