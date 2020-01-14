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عاجل.. صحة البرلمان: استجواب وزيرة الصحة إنذار للحكومة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:24 م
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أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن 60 نائبًا تقدموا بطلب استجواب لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وانتهى هذا الاستجواب بالتوقيع على التصويت على سحب الثقة من وزيرة الصحة، لكن بسبب أن اللائحة تنص على وجود النواب الذين تقدموا بطلب الاستجواب، سقط سحب الثقة.

ولفت "أبو العلا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن هذا الاستجواب يعتبر إنذار لوزيرة الصحة الدكتور هالة زايد، وللحكومة بسبب انهيار منظومة الصحة.

وأشار إلى أن مشاكل وزارة الصحة ليست ناتجة فقط عدم توفير لتمويل، ولكمن بسبب سوء الإدارة، لافتَا إلى أن إتاحة الرعاية الصحية من قبل وزارة الصحة صفر.

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الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة هالة زايد مجلس النواب استجواب وزيرة الصحة

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