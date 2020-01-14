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أهالي سعد زغلول بالجيزة يعانون من الباعة.. ورئيس الحي: "معنديش قوات تشيلهم" (صور)

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:24 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
إسماعيل منطاوي
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في ظل اهتمام الدولة، بالباعة الجائلين وتوفير أماكن مناسبة لهم منعًا من جلوسهم في الشوارع، والتي قد يتسبب في ضرر كبير للمارة، وحدوث حالة من التكدس بينهم، ومحاولة الدولة بشتى الطرق بتوفير أفضل الأماكن لهم، من خلال الباكيات أو الأسواق بطريقة أفضل، إلا أن هناك بعض الباعة يفضلون الجلوس في الشوارع لأنها لا تخضع للجهات الرقابية.

ورصدت "الفجر" انتشار الباعة الجائلين، بشارع سعد زغلول الكائن بحي جنوب الجيزة، حيث يفترش الباعة بضائعهم بعرض الشارع، منتهكين حق المواطن في السير.

ويظهر في الصور أحد الأكشاك، ويفترش صاحبه بضائعه على الطريق مخترق الحد المسموح له، إلا أنه مستغل نصف الشارع لحسابه الخاص، بالإضافة إلى بعض الباعة الجائلين والذين ينتشروا بكثافة بأقفاص الفاكهة على الأرض.

ويفترش أصحاب الملابس استانداتهم، أمام المحال التجارية بطريقة غير قانونية، مما تسببت في حالة استياء شديد لأصحابه المحلات، إلا أنهم غير قادرين على منعهم خوفًا من ممارسة أمور البلطجة تجاههم.

ويشهد شارع سعد زغلول غياب تام للجهات الرقابية والمتمثلة في الحي التابع له جنوب الجيزة، إلا أنهم "شاهد ماشفش حاجة".

وبدورها قامت الفجر بالتواصل مع رئيس حي جنوب الجيزة تيسير عبدالفتاح، لحل تلك الأزمة بناءً على ما رأينا، وقال: شارع سعد زغلول من الصعب دخوله بسبب الباعة المتواجدين بداخله، وأن الفترة الماضية شهدت أعياد الميلاد المجيد، فكان اهتمامنا الأول والأخير بالنظافة ورفع كفاءة الشوارع وعمدان الإنارة بمحيط الكنائس.

وأشار "عبدالفتاح" في تصريحه إلى الفجر، بأن الحي ليس لديه قوات كافية للدخول لهذا الشارع، لإزالة الباعة من الطرق.

وبات الباعة الجائلين في شارع سعد زغلول، صداع يزداد يومًا بعد يوم لمواطني حي جنوب الجيزة، حتى الآن.

أهالي سعد زغلول بالجيزة يعانون من الباعة.. ورئيس الحي: "معنديش قوات تشيلهم" (صور)
أهالي سعد زغلول بالجيزة يعانون من الباعة.. ورئيس الحي: "معنديش قوات تشيلهم" (صور)
أهالي سعد زغلول بالجيزة يعانون من الباعة.. ورئيس الحي: "معنديش قوات تشيلهم" (صور)
أهالي سعد زغلول بالجيزة يعانون من الباعة.. ورئيس الحي: "معنديش قوات تشيلهم" (صور)
أهالي سعد زغلول بالجيزة يعانون من الباعة.. ورئيس الحي: "معنديش قوات تشيلهم" (صور)
أهالي سعد زغلول بالجيزة يعانون من الباعة.. ورئيس الحي: "معنديش قوات تشيلهم" (صور)
أهالي سعد زغلول بالجيزة يعانون من الباعة.. ورئيس الحي: "معنديش قوات تشيلهم" (صور)
أهالي سعد زغلول بالجيزة يعانون من الباعة.. ورئيس الحي: "معنديش قوات تشيلهم" (صور)
أهالي سعد زغلول بالجيزة يعانون من الباعة.. ورئيس الحي: "معنديش قوات تشيلهم" (صور)
أهالي سعد زغلول بالجيزة يعانون من الباعة.. ورئيس الحي: "معنديش قوات تشيلهم" (صور)
أهالي سعد زغلول بالجيزة يعانون من الباعة.. ورئيس الحي: "معنديش قوات تشيلهم" (صور)
أهالي سعد زغلول بالجيزة يعانون من الباعة.. ورئيس الحي: "معنديش قوات تشيلهم" (صور)
أهالي سعد زغلول بالجيزة يعانون من الباعة.. ورئيس الحي: "معنديش قوات تشيلهم" (صور)
أهالي سعد زغلول بالجيزة يعانون من الباعة.. ورئيس الحي: "معنديش قوات تشيلهم" (صور)
أهالي سعد زغلول بالجيزة يعانون من الباعة.. ورئيس الحي: "معنديش قوات تشيلهم" (صور)
أهالي سعد زغلول بالجيزة يعانون من الباعة.. ورئيس الحي: "معنديش قوات تشيلهم" (صور)
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الكلمات المفتاحية

مصر محافظة الجيزة شارع سعد زغلول سعد زغلول الباعة الجائلين

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