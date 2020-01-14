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فيديوجراف.. رسوم تأجير الخزائن الحديدية في 5 بنوك مصرية

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:21 م
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بوابة الفجر
محمد المسلمي
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تقدم بوابة الفجر الإلكترونية"، في إطار الخدمات التي يقدمها لمتابعيه، رسوم تأجير الخزائن الحديدية  للإحتفاظ بالأشياء الثمينة والمستندات الهامة بأمان وخصوصية تامة مقابل رسوم يحددها كل بنك في 5 بنوك مصرية وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز رسوم تأجير الخزائن الحديدية في بعض البنوك المصرية وإليكم التفاصيل:

تعرف علي رسوم تأجير الخزائن الحديدية في البنوك المصرية


1_ بنك  الأسكندرية 

الحجم من 10 : 50  سم  مكعب
 الرسوم من 400 : 1000 جنيه  سنويًا


2_ بنك المصرف المتحد 

الحجم من 10  : 200 سم مكعب
 الرسوم من 500 : 1500 جنيه سنويًا 


3_  بنك  المصرف العربي االدولي 

الحجم من 7.5  : 30 سم مكعب 
الرسوم من 1000 : 3000 جنيه سنويًا 

4_  البنك الاهلي االمصري

الحجم من 11 : 33 سم مكعب
 الرسوم من 500 : 2500 جنيه سنويًا


5_ بنك  egbank

الحجم من 10  : 200 سم مكعب
 الرسوم من 500 : 1500 جنيه سنويًا



ويذكر أن البنوك المصرية  تقدم خدمة الخزائن الحديدية والتي تعد أحد أهم الخدمات البنكية الغير متعلقة بعمليات سحب وإيداع الأموال، بل يستأجرها الأفراد للإحتفاظ بالأشياء الثمينة والمستندات الهامة بأمان وخصوصية تامة مقابل رسوم يحددها كل بنك.
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