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فيديوجراف.. رسوم تأجير الخزائن الحديدية في 5 بنوك مصرية
الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:21 م
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محمد المسلمي
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تقدم بوابة الفجر الإلكترونية"، في إطار الخدمات التي يقدمها لمتابعيه، رسوم تأجير الخزائن الحديدية للإحتفاظ بالأشياء الثمينة والمستندات الهامة بأمان وخصوصية تامة مقابل رسوم يحددها كل بنك في 5 بنوك مصرية وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز رسوم تأجير الخزائن الحديدية في بعض البنوك المصرية وإليكم التفاصيل:
تعرف علي رسوم تأجير الخزائن الحديدية في البنوك المصرية
1_ بنك الأسكندرية
الحجم من 10 : 50 سم مكعب
الرسوم من 400 : 1000 جنيه سنويًا
2_ بنك المصرف المتحد
الحجم من 10 : 200 سم مكعب
الرسوم من 500 : 1500 جنيه سنويًا
3_ بنك المصرف العربي االدولي
الحجم من 7.5 : 30 سم مكعب
الرسوم من 1000 : 3000 جنيه سنويًا
4_ البنك الاهلي االمصري
الحجم من 11 : 33 سم مكعب
الرسوم من 500 : 2500 جنيه سنويًا
5_ بنك egbank
الحجم من 10 : 200 سم مكعب
الرسوم من 500 : 1500 جنيه سنويًا
ويذكر أن البنوك المصرية تقدم خدمة الخزائن الحديدية والتي تعد أحد أهم الخدمات البنكية الغير متعلقة بعمليات سحب وإيداع الأموال، بل يستأجرها الأفراد للإحتفاظ بالأشياء الثمينة والمستندات الهامة بأمان وخصوصية تامة مقابل رسوم يحددها كل بنك.
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