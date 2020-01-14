الإمارات وبنجلاديش وسلوفينيا يبحثون قضايا المنطقة

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الثلاثاء، مع أبوالكلام عبدالمؤمن، وزير الشؤون الخارجية في بنجلاديش عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات؛ منها الطاقة المتجددة والزراعة والتكنولوجيا.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالوزير عبدالمؤمن، مؤكدا العلاقات المتميزة التي تجمع بين الإمارات وبنجلاديش والحرص المستمر على تعزيزها في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب أبوالكلام عبدالمؤمن عن سعادته بالمشاركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020 الذي يتضمن حزمة من الفعاليات الثرية والمهمة التي تعزز جهود الدول لتحقيق التنمية المستدامة وتبني حلول الطاقة النظيفة.

كما أكد تطلع بلاده لتعزيز أوجه التعاون المشترك مع الإمارات في المجالات كافة، مشيدا بالمكانة الرائدة للإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ووقع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وأبوالكلام على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة بنجلاديش بشأن تخصيص قطعة أرض في حي باريدارا الدبلوماسي في دكا لحكومة الإمارات بغرض تشييد مبنى للسفارة.

وفي لقاء آخر، تبادل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع الدكتور ميرو سيرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية سلوفينيا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



