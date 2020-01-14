موعد مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة لها

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، النجم الساحلي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.





و يستضيف الأهلي النجم الساحلي على أرضية ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة القارية.







وكان الأهلي تعادل إيجابيًا بهدف لمثله مع نظيره بلاتينيوم اليوم السبت في إطار مباريات الجولة الرابعة.







موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي





وتقام مباراة الأهلي والنجم الساحلي في تمام الساعة 09:00 بتوقيت القاهرة، مساء يوم الجمعة 24 يناير الجاري.







القنوات الناقلة الأهلي والنحم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا





وتذاع المباراة عبر قناة قناة beIN Sport HD1 المشفرة التي يتم استقبالها بإشارة عالية بضبط تردد 11013 أفقي على النايل سات، أما على القمر الصناعي سهيل سات فسيكون استقبال البث المباشر على تردد 11547 عامودي.



