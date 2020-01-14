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مصري في داعش يفضح التنظيم: لا يوجد شرف ولا رجولة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:21 م
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هيثم إبراهيم هيثم
هيثم إبراهيم هيثم
هدى عبدالرازق
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قال هيثم إبراهيم هيثم، داعشي مصري بسجون شمال سوريا، إننا لم نهزم بطائرات أمريكا، وإنما هزمنا بسبب الظلم الذي وجدناه داخل التنظيم.

وفضح "هيثم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي من داخل السجن في شمال سوريا، والمذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، التنظيم الإرهابي، قائلا: إن من أهم ملامح هذا الظلم داخل تنظيم داعش هو عدم المساواة في توزيع المال، فضلًا عن إسناد الأمر لغير أهله، وأخذ القيادات للأموال وتركهم لسوريا، وما تبقي خلال الفترة الأخيرة سوى المساكين والأبرياء، معقبًا: "ما وجدت في قيادات التنظيم حتى الشرف والشهامة والمروءة فهم أخذوا الأموال وهربوا وتركوا المستضعفين".
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الكلمات المفتاحية

سوريا داعش توزيع المال الظلم

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