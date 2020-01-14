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خلال حواره مع الديهي.. داعشي سابق يوجه رسالة للشباب المصري

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:19 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال هيثم إبراهيم هيثم، داعشي مصري بسجون شمال سوريا، إن أموال داعش تأتي من عدة مصادر، فهم كانوا يحكموا أراضي بها بترول، فضلًا عن غنائم يحصلوا عليها عقب دخولهم منطقة معينة مثل الدبابات والآلات العسكرية، والأموال حال دخول مؤسسة حكومية أو بنك.

وأوضح "هيثم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي من داخل السجن في شمال سوريا، والمذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن هناك تحصيلات أخرى للأموال لا يعلم عنها شيء.

ووجه، نصيحة للشباب الذي يريد أن يذهب لنصرة دين الله وتطبيق شرع الله على حد قوله، قائلًا: "تعقلوا في الأمور وأفهموا حقيقة الأمر قبل أن تخطو أي خطوة، ولا بد أن تفهموا ما يحدث أولًا وتدرسوه بشكل صحيح"، مشددًا على أنه ندم على أشياء معينة فعلها وهي فراقه لأمه وأبناءه في مصر.
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نشأت الديهي سوريا داعشي مصري داعشي سابق العراق

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