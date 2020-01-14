العناني: دمج وزارتي السياحة والآثار حقق مكاسب اقتصادية

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن اهتمام الدولة بآثارها أصبح كبير جداً، وهذا يدل علي رقي المنظومة وقوتها وتقدمها إلى الأمام.



جاء ذلك في كلمة للوزير خلال الاحتفالية المنعقدة بدار الأوبرا المصرية وذلك بمناسبة عيد الأثريين الـ 14 وسط حضور كبير من الأثريين.



وقال العناني إن دمج السياحة والآثار في وزارة واحدة يقوي القطاعين، وهناك تكامل بينهما، وذلك يحقق استفادة للدولة ويؤدي إلى مزيد من التحسن في الاقتصاد.



وأضاف: هذا الدمج أنهى كثيرا من المشاكل الخاصة بالأوراق والمستندات بين القطاعين، ودعونا نضع أيدينا معا لصالح مصر.