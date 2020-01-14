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خبير أمني: مناورة قادر 2020 مهام قتالية على كافة الاتجاهات

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:16 م
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اللواء نصر سالم
اللواء نصر سالم
داليا الحسين
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قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن مناورة "قادر 2020" تتم بكل أفرع القوات المسلحة وتعمل في جميع الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة، مشيرًا إلى أن المناورة تدل على مدى جاهزية القوات المسلحة والمرونة لتلبية العمليات القتالية في كل الإتجاهات.

وأضاف "سالم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" مساء الثلاثاء أن القوات المسلحة تنفذ المناورة كأنها في حرب حقيقية، لافتًا إلى أن أحد مبادئ التدريب هو التدريب على كل ما هو ضروري للحرب، معلًقا: "هما دول أبناء مصر".

وأوضح أن "مناورة قادر 2020 تؤكد مدى جاهزية أبطال القوات المسلحة لتنفيذ المهام في أي وقت"، متابعا: " القوات المسلحة ترسل رسائل ردع لكل من تسول له نفسه تهديد ذرة من تراب مصر أو تهديد مصالح مصر الاستراتيجية والاقتصادية".

وأشار إلى أن "الرسالة الثانية إلى الشعب المصري الذي بنى الجيش وتؤكد أن القوات المسلحة درع وسيف لنا ورسالة طمأنة للشعب المصري بقوة".

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الكلمات المفتاحية

مناورة قادر 2020 القوات المسلحة الاتجاهات الاستراتيجية

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