Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مواجهاتي قمة الأهلي ضد الزمالك في فبراير

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:13 م
Advertisements
الاهلي_و_الزمالك
الاهلي_و_الزمالك
الفجر الرياضي
Advertisements
يشهد شهر فبراير المقبل حدثا كرويا هاما لعشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي، وخاصة جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، حيث تقرر إقامة مباراتين بين الغريمين التقليديين خلال خمسة أيام فقط في بطولتين مختلفتين.


موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر
أعلن عضو اللجنة الخماسية المكلفة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم، محمد فضل، عن تفاصيل موعد ومكان إقامة كأس السوبر المصري 2020.


وقال محمد فضل بصفته المسئول عن ملف مباراة كأس السوبر المصري، إنه تم الاستقرار على خوض اللقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد المفاضلة بين أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة.


ويدخل الأهلي اللقاء باعتباره بطل النسخة الماضية من بطولة الدوري، وعلى الجانب الآخر الزمالك هو بطل الكأس.


وقال فضل إنه تم تحديد يوم الخميس الموافق 20 فبراير المقبل موعدا لإقامة مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.


ومن المقرر أن يحتضن استاد الشيخ محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، والذي يتسع لما يقارب 37 ألف متفرج المباراة التي سيديرها تحكيميا طاقم أجنبي يتم الإعلان عنه لاحقا.


يذكر أن مباراة السوبر الأخيرة كان طرفاها الأهلي والزمالك أيضا، وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.


موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري
وعقب انتهاء مباراة كأس السوبر يطير الأهلي والزمالك إلى مصر سريعا لبدء استعدادت المباراة الثانية بينهما في الدوري المصري.


وكان اتحاد الكرة أجل مباراة الجولة الرابعة من الدوري المصري بين الأهلي والزمالك والتي كان مقررا لها أكتوبر الماضي إلى فبراير المقبل لدواعي أمنية.


وبعد تحديد موعد مباراة السوبر أجل اتحاد الكرة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري للمرة الثانية ليقام 24 فبراير، أي بعد انتهاء مباراة كأس السوبر بخمسة أيام فقط.


ويتضدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة بعد الفوز في 10 مباريات خاضها حتى الآن، بينما الزمالك في المركز الثالث برصيد 21 نقطة من 11 مباراة.

Advertisements

أخبار تهمك

بالتفاصيل.. كواليس اللقاء الأول بين ميسي ومدرب برشلونة الجديد

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة طنطا غدًا

منذ أقل من ساعتين

تشكيلة برشلونة المنتظرة مع كيكي سيتين.. 3 لاعبين يختفون ووجه جديد يظهر

منذ حوالي 8 ساعات

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ يوم

عاجل.. المتحدث العسكري يعلن سقوط طائرة مقاتلة واستشهاد قائدها

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. مدافع الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

منذ حوالي 22 ساعة

رئيس برشلونة: سيتم إقالة سيتين في هذه الحالة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تصريح مثير من مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

منذ يوم

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

منذ حوالي 5 ساعات

كيكي سيتين يحسم التعاقد مع بديل سواريز

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

منذ ساعة و 6 دقيقة

المحاولة الأخيرة.. فايلر يطالب إدارة الأهلي بحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 14 دقيقة

ميسي يكسر صمته ويعلق على رحيل فالفيردي

منذ حوالي 4 ساعات

مهاجم سنغالي يدخل دائرة ترشيحات الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
06:39 م

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة طنطا غدًا

06:02 م

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

02:29 م

رئيس برشلونة: سيتم إقالة سيتين في هذه الحالة

05:24 م

كيكي سيتين يحسم التعاقد مع بديل سواريز

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status