الألومنيوم يواصل صفقاته ويضم ثنائي البنك الاهلي ومنتخب السويس

واصل فريق نادي الألومنيوم، ابرام صفقاته لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق منافسات الدور الثاني، ونجح في التعاقد

ماهر العشري، مهاجم منتخب السويس، وفوزي تريكه وسط مهاجم البنك الاهلي، في صفقة انتقال حر للاعبان.



وقال صلاح صالح، مدير نادي الألومنيوم، والمشرف على الفريق، إن التعاقد مع لاعبا البنك الأهلي والسويس، جاء لتدعيم مركز الهجوم، الذي عاني منه الفريق خلال الدور الأول بسبب كثرة الاصابات، فضلا عن اجادتهما احراز الأهداف، والتي تعد اهم مميزات اللاعبان.



وادى فريق نادي الألومنيوم اليوم الثلاثاء، تدريباته تحت قيادة ياسر الكنانى المدير الفني للفريق، استعدادا لمواجهة فريق نادي الفيوم، بمستهل الدور الثاني للمجموعه الأولى بدوري القسم الثاني، والمقرر انطلاقه يوم الأحد المقبل.



شهد تدريب اليوم، حضور المهندس رأفت الفولي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على المشاط الرياضي، وصلاح صالح مدير عام النادي والمشرف العام على الفريق، وذلك لمؤازرة الفريق وتحفيز اللاعبين قبل انطلاق منافسات الدور الثاني.



يذكر ان فريق نادي الألومنيوم بالتعاقد ثنائي البنك الأهلي ومنتخب السويس، يصل عدد صفقاته الشتوية الي 3 صفقات بعد تعاقده الاسبوع الماضي مع ابراهيم عبد العزيز الشهير ب"بيبو" صانع العاب الجونة، في أولى صفقات الفريق الحمادي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وكان فريق الالومنيوم اجري مبارتين وديتين خلال فترة توقف مباريات القسم الثاني، الأولى أمام فريق كيسفاردا المجرى، وانتهت بخسارة الفريق بثنائية نظيفة، والثانية امام فريق نادي طهطا، وانته بفوز الألومنيوم بثلاثية مقابل هدف.



وأنهى فريق الالومنيوم منافسات الدور الاول، بالمركز الثالث بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، برصيد 22 نقطة، بفارق نقطتين عن البنك الأهلي متصدر المجموعة، ونقطة واحدة عن بني سويف وصيف المجموعة