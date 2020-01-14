Advertisements
Advertisements
Advertisements

"بيت الحكمة" تهدي جوائز أفضل الأجنحة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2020

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:47 م
Advertisements
بيت الحكمة
بيت الحكمة
شيماء عطية
Advertisements
بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة السابقة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وبعد انتقال المعرض لمكان مشرف يليق باسم مصر ومعرضها الثقافي الذي يعد أكبر تظاهرة ثقافية في الشرق الأوسط، وبالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، تتشرف مجموعة بيت الحكمة للاستثمارات الثقافية بأن يستحدث المعرض جائزة أفضل جناح بالمعرض وأن ترعاها بيت الحكمة ابتداء من العام الحالي وعلى مدار الدورات المقبلة إيمانا منها بضرورة الاهتمام والدعم لدور النشر والجهات الثقافية العاملة به وضرورة مواكبة طريقة العرض والتسويق لمتطلبات سرعة العصر وأهمية الثقافة كمكون أساسي للدولة والتي بالطبع تعد صناعة النشر إحدى أذرعها الرئيسية.

وتمنح جائزة أفضل جناح بالمعرض لدار النشر صاحبة الجناح الذي يحظى باختيار لجنة تحكيم الجائزة وهي بمثابة تشجيع للناشرين للحرص على خروج الأجنحة بأفضل شكل ممكن يليق باسم معرض القاهرة الدولي للكتاب العريق، وبالنشر كصناعة وثقافة مهمة، وتبلغ قيمة الجائزة خمسين ألف جنية مصري وهي الجائزة الأعلى بين كل المعارض العربية التي تمنح لعارض، كما تضم الجائزة جائرة فرعية لأفضل تنظيم وابتكار إداري لجناح بالمعرض.

وصرح الدكتور أحمد السعيد الرئيس التنفيذي لبيت الحكمة الراعية للجائزة أن بيت الحكمة بكونها منصة تعاون ثقافي عربي صيني وبخبراتها الدولية تركز وتهتم بصناعة النشر العربي وتطويرها، ويرجع سبب رعاية بيت الحكمة لهذه الجائزة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب إلى حرص بيت الحكمة أن تكون عاملا مؤثرا يسهم في نجاح المعرض من جهة وتشجيع الناشرين على الاهتمام بالشكل الخارجي للأجنحة من جهة أخرى، حيث أصبحت الثقافة صناعة مهمة لها عوامل جذبها ومتطلباتها، وأهم تلك المتطلبات هو تحسين جودة ومظهر المنتج الثقافي، وبيت الحكمة التي فتحت منصة التعاون الثقافي العربي الصيني منذ تسع سنوات بالتعاون مع الكثير من الناشرين العرب والهيئات الثقافية، تأمل أن يكون لها دائما دور رائد في إحداث تبادلات عادلة ومتزنة بين الثقافتين الصينية والعربية، ومن واجبها الاضطلاع بدور إيجابي في دعم الأفكار والمبادرات البناءة التي تساعد على تشجيع مجال صناعة النشر، وهذه الجائزة تعد واحدة من هذه المبادرات. كما أن هذه الجائزة أصبحت تنظم أيضا في أغلب المعارض الدولية لتشجيع العارضين على خروج المعرض في أفضل صورة ممكنة، ومعرض القاهرة كونه أحد أهم المعارض على مستوى العالم جدير بأن يحظى بمثل هذه الجائزة التي تتكامل مع النقلة المهنية والنوعية للمعرض منذ دورته الماضية، وبيت الحكمة تحرص على أن تكون أحد الداعمين والرعاة لهذه النقلة.

وصرح الأستاذ إسلام بيومي مدير إدارة المعارض بالهيئة المصرية العامة للكتاب ومدير معرض القاهرة الدولي للكتاب بأن هذه الجائزة سيتم تحكيمها من خلال لجنة تضم خبراء في المجال الثقافي والفني وقطاع النشر والإدارة وأنها ستمنح لاثنين من العارضين، الجائزة الرئيسية تمنح لأفضل جناح من حيث التصميم والشكل وطريقة العرض والتكامل بين الشكل والمضمون، أما الجائزة الثانية وهي الفرعية فتمنح لأفضل تنظيم داخلي وإداري لجناح بالمعرض، وتخصص للناشرين المصريين دعما لهم في معرض بلدهم وتشجيعا لهم على الابتكار وتنفيذ الآليات التي وضعتها لجنة تنظيم المعرض وحرصا على خروج المعرض شكلا ومضمونا في أفضل صورة ممكنة.

وسوف يتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة وتقديم الجوائز في حفل ختام المعرض يوم 4 فبراير القادم ويسلم كل من السيدة وزيرة الثقافة والسيد رئيس الهيئة العامة للكتاب وممثل بيت الحكمة الجهة الراعية، الدروع والجوائز للفائزين.
Advertisements

أخبار تهمك

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيلة برشلونة المنتظرة مع كيكي سيتين.. 3 لاعبين يختفون ووجه جديد يظهر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة طنطا غدًا

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

منذ يوم

رئيس برشلونة: سيتم إقالة سيتين في هذه الحالة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

كيكي سيتين يحسم التعاقد مع بديل سواريز

منذ ساعتين و 51 دقيقة

فلاش باك.. مدرب برشلونة الجديد لـ"ميسي": لا تعتزل حتى أموت

منذ حوالي 10 ساعة

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ يوم

تصريح مثير من مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

منذ ساعة و 14 دقيقة

بالتفاصيل.. كواليس اللقاء الأول بين ميسي ومدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

مهاجم سنغالي يدخل دائرة ترشيحات الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. المتحدث العسكري يعلن سقوط طائرة مقاتلة واستشهاد قائدها

منذ ساعتين و 49 دقيقة

المحاولة الأخيرة.. فايلر يطالب إدارة الأهلي بحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. مدافع الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
06:39 م

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة طنطا غدًا

06:02 م

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

02:29 م

رئيس برشلونة: سيتم إقالة سيتين في هذه الحالة

05:24 م

كيكي سيتين يحسم التعاقد مع بديل سواريز

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status