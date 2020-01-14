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البابا تواضروس يلتقي رهبان دير القديسة العذراء بجبل أخميم (صور)

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:11 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
حازم رفعت
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التقى قداسةٌ البابا تَواضروس الثاني، بابا الإسكندريةٌ، بطريرك الكرازة المٌرقسيةٌ، اليوم الثٌلاثاء، رهبان دير السيدة العذراء مريم العامر بجبل أخميم بمحافظة سوهاج.

وقدم الرُهبان لقداسة البابا، الهَدايا التِذكارية من أعمال الدير، حيثُ التقط معهم الصور التذكارية، ويأتي ذلك في إطار زيارة قداسة البابا تواضروس، الرعوية إلى إيبارشيات الصعيد، والتي بدأت من يوم السبت الماضي وتنتهي غدًا الأربعاء.

كان قداسة البابا قد زار صباح اليوم إيبارشية طما، حيث كان في استقبال قداسته فريق كشافة كاتدرائية الشهيد أبو فام الأوسيمي، بطما في محافظة سوهاج.

وعزفت فرق كشافة المطرانية، موسيقاها المميزة، ترحيبًا بقداسته، وتقدم خورس الشمامسة، موكب قداسة البابا بألحان الفرح، وعلت أصوات "الزغاريد" والتصفيق لدى دخول قداسته إلى صحن الكنيسة.

ودشن البابا تواضروس، فور وصوله، مذابح كنيسة الشهيدة دميانة بكاتدرائية الشهيد أبو فام الأوسيمي بطما، وأيقونة شرقية الهيكل (الباندوكراطور) بالكنيسة نفسها. 

البابا تواضروس يلتقي رهبان دير القديسة العذراء بجبل أخميم (صور)
البابا تواضروس يلتقي رهبان دير القديسة العذراء بجبل أخميم (صور)
البابا تواضروس يلتقي رهبان دير القديسة العذراء بجبل أخميم (صور)
البابا تواضروس يلتقي رهبان دير القديسة العذراء بجبل أخميم (صور)
البابا تواضروس يلتقي رهبان دير القديسة العذراء بجبل أخميم (صور)
البابا تواضروس يلتقي رهبان دير القديسة العذراء بجبل أخميم (صور)
البابا تواضروس يلتقي رهبان دير القديسة العذراء بجبل أخميم (صور)
البابا تواضروس يلتقي رهبان دير القديسة العذراء بجبل أخميم (صور)
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