10 مباريات مثيرة تنتظر الأهلي في يناير وفبراير.. أبرزها القمة ومواجهات إفريقية





ويأمل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مواصلة حصد الانتصارات على الصعيد المحلي في الدوري من أجل الاستمرار في صدارة ترتيب الدوري، بجانب حصد الانتصارات على المستوي الإفريقي في محاولة لضمان التأهل من دور المجموعات.



يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لخوض العديد من المباريات الصعبة والمنتظرة في شهر يناير الجاري وفبراير المقبل.