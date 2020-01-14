Advertisements
10 مباريات مثيرة تنتظر الأهلي في يناير وفبراير.. أبرزها القمة ومواجهات إفريقية
الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:03 م
Advertisements
محمد مرعي
Advertisements
يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لخوض العديد من المباريات الصعبة والمنتظرة في شهر يناير الجاري وفبراير المقبل.
ويأمل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مواصلة حصد الانتصارات على الصعيد المحلي في الدوري من أجل الاستمرار في صدارة ترتيب الدوري، بجانب حصد الانتصارات على المستوي الإفريقي في محاولة لضمان التأهل من دور المجموعات.
Advertisements