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10 مباريات مثيرة تنتظر الأهلي في يناير وفبراير.. أبرزها القمة ومواجهات إفريقية

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:03 م
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بوابة الفجر
محمد مرعي
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يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لخوض العديد من المباريات الصعبة والمنتظرة في شهر يناير الجاري وفبراير المقبل.


ويأمل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مواصلة حصد الانتصارات على الصعيد المحلي في الدوري من أجل الاستمرار في صدارة ترتيب الدوري، بجانب حصد الانتصارات على المستوي الإفريقي في محاولة لضمان التأهل من دور المجموعات.

10 مباريات مثيرة تنتظر الأهلي في يناير وفبراير.. أبرزها القمة ومواجهات إفريقية
10 مباريات مثيرة تنتظر الأهلي في يناير وفبراير.. أبرزها القمة ومواجهات إفريقية
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