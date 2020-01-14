"بتمشي في الحرام".. قاتل والدته بسوهاج يؤكد: مش ندمان

أمرت النيابة العامة بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج حبس المتهم بقتل والدته 4 أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني.



واعترف المتهم بإرتكابه الجريمة بسبب قيام والدته بعلاقة غير شرعيه مع أحد الشباب المراهقين والتردد علي المنزل في غيابه ورغم تحذيرها أكثر من مرة لكنها رفضت النصيحة أكثر من مرة ما دفعني لتهشيم رأسها بالعكاز حتى فارقت الحياه ثم أبلغت بأنها سقطت من أعلى المنزل.



وتابع المتهم، حطمت لها عدة هواتف محمولة لكنها كل مرة تشتري هاتف اَخر وتتواصل مع الشاب وتتفق معه على الحضور والمشي في الحرام علي حد وصفه، مضيفًا قلت لها أنتي بتمشي في الحرام مع واد فلان والناس كلها عارفة كده قالت لي أيوه أنا بمشي في الحرام فما كان مني غير أني هشمت رأسها ومش ندمان.



وكان قد أقدم عامل على التخلص من والدته بشومة، حيث هشم رأسها شكًا في سلوكها، بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وأبلغ الأجهزة الأمنية بسقطوها من أعلى المنزل.



وتمكن ضباط مركز شرطة جرجا بمديرية أمن سوهاج برئاسة الرائد عزت سليمان، من كشف لغز الجريمة، فعقب وصول الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام تبين أنها لربة منزل تدعى "زينب. ع. ع" 45 عامًا وتقيم دائرة المركز ويدعى نجلها سقوطها من علو، وتوصلت التحريات إلى أن الابن وراء واقعة قتل والدته.



وانتقل مأمور وضباط المركز إلى مكان الواقعة، وبمتابعة تقرير مفتش الصحة، أفاد بإصابتها بـ"كسر بالجمجمة" أدى إلى نزيف داخلي بالمخ، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.



وتوصلت تحريات وحدة مباحث المركز إلى قيام نجل المتوفاة "الحسيني. ا. ع"، 29 عامًا عامل ويقيم بذات الناحية بالتعدي على والدته بالضرب بعصا شوم ما نتج عنه إصابته ووفاتها.



وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وذلك بسبب سوء سلوكها والتخلص من العصا بأحد المصارف المجاورة لمنزلهم وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

