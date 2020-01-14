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العناني: الأثريون أصحاب الفضل في تحسين صورة مصر أمام العالم

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:04 م
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الحفل
الحفل
حسام زيدان
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قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الأثريين أصحاب لفضل في كل الاكتشافات التي رأيناها وأعلنا عنها، حيث أن السياحة والآثار عنصر واحد.

جاء ذلك في كلمته في الاحتفالية المقامة في دار الأوبرا المصرية بمناسبة عيد الأثريين الـ 14 وسط حضور كبير من الأثريين.

وقال العناني: الأثار المصرية متنوعة زمنيا وهذا يميز مصر عن كل دول العالم وأشكر العاملين بالآثار، فأنتم جعلتم اسم مصر في كل العالم بصورة إيجابية، مما حسن الصورة الذهنية عن مصر كثيرا.

يذكر أن الاحتفالية تتضمن تكريم عدد من الأثريين والعاملين في الآثار، نتيجة الجهود التي قاموا بها في العمل.
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الكلمات المفتاحية

مصر عيد الأثريين السياحة والآثار الاكتشافات

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