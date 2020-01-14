تواضع مستوى يوفيتش ودياز يدفع ريال مدريد لضم مهاجم جديد





دفع تواضع مستوى مهاجمي ريال مدريد ماريانو دياز ولوكا يوفيتش، إدارة ريال مدريد ومدرب الفريق زين الدين زيدان للبحث عن مهاجم جديد في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وأفادت تقارير ألمانية، أن نجم هجوم فريق لايبزج الألماني ومنتخب ألمانيا تيمو فيرنر، هو الأسم الأول المطروح حالياً على أجندة زيدان لتدعيم خط هجوم الفريق.

وبحسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا، فإن فيرنر، فإن إدارة ريال مدريد تفكر في تفعيل الشرط الجزائي الموجود في عقد فيرنر، لإمكانية ضمة في يناير الجاري.

وقال الصحفي الألماني مارك بارينبيك: " بنزيما في الطريق لتجديد تعاقده مع الريال، لن زيدان غير معجب بآداء ماريانو دياز ولوكا يوفيتش".

وأضاف: " من الضروري أي يضم الريال مهاجماً جديداً، وفيرنر من أبرز المرشحين، يتراوح الشرط الجزائي في عقده من 30 إلى 60 مليون يورو بحسب آدائه مع الفريق".

وأتم: " حتى إذا بلغ الشرط الجزائي 60 مليون يورو، فهو مبلغ مناسب جداً لريال مدريد لضم هكذا صفقة".

وتألق فيرنر بشدة مع فريق لايبزج في بطولتي الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، حيث سجل 23 هدفاً وصنع 9 أهداف خلال 25 مباراة له مع الفريق هذا الموسم.

ولا يبدو لايبزج مستعداً للتخلي عن خدمات الدولي الألماني في الوقت الحالي، حيث يحتل الفريق قمة البوندزليجا، كما يتواجد في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولا يعد ريال مدريد هو المهتم الوحيد بخدمات فيرنر، حيث أن اللاعب مراقب من عدة أندية أبرزها بايرن ميونخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي.