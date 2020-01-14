الجيش الليبي: لا مجال للتسوية إلا بالحل العسكري

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش خالد المحجوب، إنه لا يمكن التفاهم مع الميليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق التي تقاتل في العاصمة طرابلس إلا بالحل العسكري، بعد رفضها جميع الحلول السياسية والخيارات السلمية.





وأضاف "المحجوب" في تصريح خاص لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الثلاثاء: "أنه عندما لا يتم الوصول إلى الحل عن طريق السياسية، لا مجال إلا للحل العسكري، لأن هذه الميليشيات المسلحة معروفة لا يمكن التفاهم معها إلا بالقضاء عليها، مثلها مثل الإخوان لا تستمع إلى صوت السياسة والحوار ولا تفهم إلا بلغة قوة السلاح".





وتعليقا على فشل المحادثات بين طرفي النزاع في موسكو وانهيار اتفاق الهدنة، قال المحجوب: "هم طلبوا الحوار والحلول السياسية بعدما أدركوا أنهم منتهون"، موضحا أن المنتصر هو الذي يفرض شروطه وليس الخاسر.



