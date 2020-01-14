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الجيش الليبي: لا مجال للتسوية إلا بالحل العسكري

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:55 م
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خالد المحجوب
خالد المحجوب
أ ش أ
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قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش خالد المحجوب، إنه لا يمكن التفاهم مع الميليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق التي تقاتل في العاصمة طرابلس إلا بالحل العسكري، بعد رفضها جميع الحلول السياسية والخيارات السلمية.

وأضاف "المحجوب" في تصريح خاص لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الثلاثاء: "أنه عندما لا يتم الوصول إلى الحل عن طريق السياسية، لا مجال إلا للحل العسكري، لأن هذه الميليشيات المسلحة معروفة لا يمكن التفاهم معها إلا بالقضاء عليها، مثلها مثل الإخوان لا تستمع إلى صوت السياسة والحوار ولا تفهم إلا بلغة قوة السلاح".

وتعليقا على فشل المحادثات بين طرفي النزاع في موسكو وانهيار اتفاق الهدنة، قال المحجوب: "هم طلبوا الحوار والحلول السياسية بعدما أدركوا أنهم منتهون"، موضحا أن المنتصر هو الذي يفرض شروطه وليس الخاسر.

وتجددت الاشتباكات، في وقت سابق اليوم، بين قوات الجيش الليبي والميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في عدد من محاور القتال بالعاصمة طرابلس، بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، على خلفية رفض المشير خليفة حفتر التوقيع عليه، لتجاهله عددا من مطالبه وتحفظاته إزاء مشاركة تركيا في الإشراف على هذا الاتفاق.
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الكلمات المفتاحية

الميليشيات المسلحة المشير خليفه حفتر السلاح الحلول السياسية

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