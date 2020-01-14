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الأعلى للإعلام: انتفاضات الإيرانيين بسبب تدهور الاقتصاد

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:57 م
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مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
هدى عبدالرازق
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قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الوضع في إيران ليس مستقرا، والمطالبة بإسقاط حكم المرشد الإيراني علي خامنئي لا يحدث للمرة الأولى، فقد سبق وخرج المتظاهرين يطالبون بإنهاء حكم المرشد.

وأشار "مكرم"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنه بدلا من أن تنفق إيران أموالها على التدخل في شئون الدول، كان الأفضل لها أن تنفقه على تنمية بلادها، معقبا: "ما تحتاجه البلاد يحرم على الجامع".

وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن أغلبية الشعب الإيراني تدرك أن الخطوة الأولى لإصلاح بلادهم أن يتوقفوا عن فكرة تصدير الثورة والإرهاب، حيث أن الشعب الإيراني يطالب بإنفاق الأموال على معيشته بدلا من انفاقها على الميليشيات المسلحة والتوسع والهيمنة.
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الكلمات المفتاحية

مكرم محمد أحمد حكم المرشد الثورة إيران

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