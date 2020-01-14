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نهال نبيل تكشف للفجر الفني عن كواليس اختيارها لإخراج كليب "شامخ" لأصالة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:01 م
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شامخ
شامخ
لمياء علي
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طرحت الفنانة أصالة فيديو كليب أحدث أغانيها بعنوان شامخ، وهو العمل الأول بعدما اندلعت أزمة انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، وحظي الكليب بنجاح كبير وحظي بتفاعل كبير بعدما تم تصويره بعدسة المخرجة نهال نبيل، محققًا أكثر من 3 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب.

وكشفت المطربة والمخرجة نهال نبيل في تصريح خاص للفجر الفني، عن كواليس اختيارها لإخراج كليب أصالة الجديد، وقالت إن كان هناك معرفة تربطها بشقيق أصالة أنس نصري ومدير السوشيال ميديا الخاص بها وهو ميدو حلمي، وبحكم طبيعة عملها كمطربة في الأساس، ولها كليبات كثيرة ناجحة من غنائها وإخراجها، كما تعاونت مع أكثر من فنان آخر وأخرجت لهم كليباتهم وهم الفنان إسماعيل مبارك والفنان مكحل وميرفت وجدي وخالد نبيل وغيرهم.

وأضافت أن أنس وميدو قد تواصلا معها وطلبا منها أن تبتكر فكرة للكليب الجديد الخاص بالفنانة أصالة، وبالفعل شرعت في وضع فكرة للعمل وتم التناقش حولها وبعدها تم التواصل مع الفنانة أصالة وتم تصوير الكليب.

جدير بالذكر أن أغنية شامخ من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان عبدالعزيز المعنى، وتوزيع منتصر محمد علي، وفيديو الأغنية من إخراج نهال نبيل.
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