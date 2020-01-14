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سيف الدين الجزيري لـ"الفجر الرياضي" : النحاس أخ أكبر لنا كلاعبين.. وطموحنا تحقيق مركز يليق باسم المقاولون

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:16 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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عبر سيف الدين الجزيري اللاعب التونسي ونجم المقاولون العرب والمتألق ببطولة الدوري المصري هذا الموسم عن سعادته البالغة بمستوي فريقه بالبطولة وتقديم اداء مميز جعل الفرسق متقدم للمركز الثانى بجدول الترتيب.


وقال سيف الدين الجزيري فى تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :" لدينا طموح كبير هذا العام كمجموعة ان نجعل النقاولون الغرب فى أفضل مركز بجدول الترتيب، نعمل بجد وعلى أنفسنا من أجل تقديم مردود جيد خلال البطولة لتحقيق مركز محترم يليق باسم ومكانة المقاولون العرب".


واضاف الجزيري عن سر تألقه هذا العام مع الذئاب :" الحمدلله بالطبع الأهداف عندما تزيد يكون هناك تألق وبالفعل أسعي أن أقدم موسم مميز مع الفريق وتحقيق طموحات النادي وطموحاتى ".


وسجل سيف الدين الجزيري اللاعب التونسي ونجم المقاولون العرب 5 أهداف هذا الموسم خلال 13 جولة فى مرمي كل من طلائع الجيش وسموحة والإسماعيلي ومصر المقاصة ونادي مصر.


وتحدث الجزيري عن عماد النحاس المدير الفنى للفريث، قائلاً : كابتن عماد النحاس مدرب قدير ونتعامل معه كأخ كبير لنا كلاعبين وذلك هو سر النجاح وهو مدرب قريب جدًا من اللاعبين ".


وعن طموحاته الشخصية، قال :" بالطبع من طموحى هو الإنضمام لمنتخب تونس وبالطبع أعمل علي ذلك ".


ويحتل المقاولون العرب وصافة الدورى المصرى برصيد 29 نقطة من 13 مباراة خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 30 نقطة من 10 مباريات بينما يبتعد عن نادى الزمالك الذى يملك 21 نقطة صاحب المركز الثالث ب 8 نقاط ولكن بعدما لعب الفارس الأبيض 11 مباراة فقط.

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